Kiev e Mosca guardano a Trump

Donaldsta probabilmente ricorrendo a un approccio di ambiguità strategica sulla crisi ucraina. E a confermarlo sembrerebbero stare i discorsi recentemente pronunciati da Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.Lo zar si è mostrato particolarmente duro, riferendosi all’autorizzazione, arrivata da Joe Biden, all’uso dei missili Atacms in territorio russo. “Da quel momento, come abbiamo ripetutamente sottolineato, un conflitto regionale in Ucraina, precedentemente provocato dall'Occidente, ha acquisito elementi di carattere globale”, ha affermato lo zar. “In caso di escalation di azioni aggressive, risponderemo in modo deciso e speculare”, ha proseguito, per poi aggiungere: “L'uso di tali armi da parte del nemico non è in grado di cambiare il corso delle azioni militari nella zona dell'operazione militare speciale”.