Caso Stormy Daniels la sentenza contro Trump rinviata a tempo indefinito

Leggi su Open.online

Il giudice Juan Merchan ha rinviato a «data da destinarsi» l’annuncio dellaper comminare la pena a Donaldneldei pagamenti in nero alla porno star. Si tratta dell’ennesimo rinvio, dopo quello del 12 novembre per «circostanze senza precedenti», vale a dire l’elezione a 47esimo presidente proprio del tycoon. Due giorni fa i legali diavevano chiesto al giudice l’archiviazione delin virtù del “Presidential Transition Act” del 1963 e avevano fino al 20 dicembre per presentare gli argomenti a favore dell’archiviazione. Il giudice ha invece imposto loro di presentare i documenti entro il 2 dicembre e alla procura di rispondere entro il 9. Dopo la vittoria di, il suo ufficio legale ha più volte ripetuto che ci sono «forti ragioni per chiedere la sospensione e l’archiviazione delnell’interesse della giustizia».