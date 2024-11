Ilgiorno.it - Spie russe a Milano? Il piano di due imprenditori lombardi per fornire “case sicure” agli agenti di Putin

Si sta allargando la portata del caso di spionaggio che vede duedi 34 e 60 anni indagati per aver collaborato con l’intelligente russa allo scopo didi Vladimirinformazioni sensibili e appoggio logistico ae Roma. Secondo quanto trapelato, avrebbero anche progettato di costruire nel capoluogo lombardo una rete di “”, cioè rifugi utilizzati dae informatori durante operazioni segrete per incontrarsi o nascondersi. Queste, affermano gli inquirenti, sarebbero servite anche “per ospitare cittadini russi in transito sul territorio italiano, omettendone la registrazione e tutelandone la privacy”. Questo si aggiunge a tutti gli altri progetti che avrebbero visto la collaborazione, previo pagamento in criptovalute, tra i duee l’apparato di spionaggio russo.