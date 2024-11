Movieplayer.it - Zoe Saldana incontrerà il pubblico al Museo del Cinema di Torino il 2 dicembre

La star di Avatar, Star Trek e dell'MCUilitaliano alla Mole Antonelliana e alMassimo dove introdurrà la premiere del film di Jacques Audiard Emilia Perez. Un appuntamento speciale per i fan de I Guardiani della galassia. Il 2approderà alNazionale deldil'interprete di Gamora, l'attrice Zoe. Ospite speciale della Mole, l'attrice ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera in una conversazione con il direttore delCarlo Chatrian in cui affronteràtemi a lei cari come il ruolo della donna e la violenza nella società, ma anche la sua attenzione per l'ambiente e i cambiamenti climatici. "Siamo molto felici di poter accogliere una delle attrici che meglio incarna quella varietà di proposte che ilNazionale del