Panorama.it - Non solo Labubu. Ecco i dieci charm più costosi e più ricercati da attaccare alla borsa

Leggi su Panorama.it

L’arte di personalizzare la propriacon piccoli dettagli unici è una pratica che attraversa il tempo e le generazioni. Oggi, però, la passione per isi rinnova con una forza sorprendente, intrecciando storia, lusso e cultura pop. Questo fenomeno trova una delle sue origini più iconiche in Jane Birkin, la musa dall’eleganza disinvolta che ha ispirato l’omonimadi Hermès. Il suo stile inconfondibile era arricchito da dettagli personali, tra cui una cascata di ciondoli che rendevano ogni accessorio un’estensione della sua personalità. Tra piccoli amuleti portafortuna, oggetti trovati in giro per il mondo e persino peluche, la suanon eraun oggetto di culto, ma una dichiarazione di individualità.Oggi, inon sono piùun dettaglio bohemien, diventando veri e propri statement piece, capaci di trasformare unain un accessorio unico e desiderabile.