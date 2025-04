Sport.quotidiano.net - Flick: “Triplete? Sognare non costa niente”

Barcellona, 3 aprile 2025 – Il Barcellona continua a viaggiare a gonfie vele. Nella serata di ieri, i blaugrana hanno sbancato il Metropolitano grazie alla rete di Ferran Torres al 27', decisiva per la conquista della finale di Coppa del Re. L'andata è terminata con un rocambolesco 4-4, con Pedri, Cubarsi, Inigo Martinez e Lewandowski che hanno segnato per il Barcellona e Julian Alvarez, Griezmann, Marcos Llorente e Sørloth per l'Atletico Madrid, perciò la rete segnata ieri dall'ex Valencia nel match di ritorno è stata quella che ha consegnato il passaggio del turno ae i suoi. Nella conferenza stampa post partita all'allenatore tedesco è stata fatta la fatidica domanda riguardante la vittoria del, e il mister del Barcellona non si è voluto nascondere ed è uscito allo scoperto, affermando che la sua squadra crede alla vittoria della Liga, della Champions e della Coppa del Re, anche se la strada è ancora lunga.