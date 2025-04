Sport.quotidiano.net - Chelsea – Tottenham in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier League

Londra, 3 aprile 2025 – Il trentesimo turno disi chiude con il derby londinese tra. La sfida tra queste due squadre non è mai banale, come dimostrano le numerose gare nelle quali i blues e gli Spurs si sono affrontati nel corso della storia, tra le quali non si può non citare la “battaglia di Stamford Bridge” del maggio del 2016, terminata 2-2,vennero estratti ben nove cartellini gialli per il(record nella storia della) e tre per il, oltre che la squalifica per sei partite per Moussa Dembélé per condotta violenta. Questa stagione, però, le due squadre stanno vivendo momenti decisamente diversi. Ilsi trova al sesto posto in classifica a quota 49 punti, a -1 dal Newcastle e a -2 dal Manchester City. Gli uomini di Maresca sono obbligati a vincere per non perdere terreno sulle altre rivali per la corsa alla Champions