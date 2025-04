Iltempo.it - Dancau “Italia partner strategico della Romania, c'è un legame speciale”

ROMA (ITALPRESS) – “L'è un. Tra i nostri Paesi c'è un'amicizia profonda, anche per radici storiche comuni”. Lo afferma Gabriela, ambasciatorein, in un'intervista a Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format tv dell'agenzia Italpress.“L'imperatore Traiano è considerato il padrenazione romena. Questocon l'epoca romana e l'orgoglio per le radici latine sono elementi fondamentali dell'identità nazionale romena – prosegue-. Nel corso degli anni i due Paesi sono riusciti a costruire un rapporto fondato sulla stretta collaborazione, sulla fiducia reciproca e sulla solidarietà. L'eccellente cooperazione bilaterale è sancita dal partenariatodel 1997 elevato poi al rango di partenariatoconsolidato.