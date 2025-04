Unlimitednews.it - Ue, Durante Mangoni “Tra Italia e Romania intesa su sfide transizione”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – I rapporti bilaterali tra“affondano le loro radici in un passato che si è rinnovato negli ultimi 35 anni con gli investimenti delle impresene, con la crescita di una forte comunità di connazionali ine sul piano politico con lo straordinario sviluppo di un partenariato strategico che ha visto nel vertice tra i due governi del febbraio 2024 a Roma la firma di una dichiarazione politica congiunta e poi la visita del presidente Mattarella a Bucarest a giugno. Abbiamo deciso di celebrare la ricorrenza dei 145 anni delle relazioni diplomatiche con una mostra sulle relazioni bilaterali che abbiamo ospitato a Bucarest e che adesso sta viaggiando in alcuni capoluoghi della”. Lo afferma Alfredo, ambasciatore d’in, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format tv dell’agenzia Italpress.