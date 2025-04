Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? I tempi di recupero ipotizzabili: corsa contro il tempo per le Olimpiadi

Leggi su Oasport.it

si è seriamente infortunata durante la seconda manche del gigante dei Campionati Italiani di sci alpino ed è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Dopo i primi accertamenti è emerso un referto nefasto: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Dopo la gara in Val di Fassa e gli esami condotti in Trentino, la fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale si è trasferita presso la clinica La Madonnina di Milano.La Campionessa del Mondo di gigante si sottoporrà immediatamente a un intervento chirurgico, al termine del quale si potranno delineare nel dettaglio idi. L’infortunio è comunque molto grave, c’è una frattura scomposta e in questi casi la convalescenza si dilunga sensibilmente: solitamente sono richiesti cinque-sei mesi, dunque con buona probabilità la valdostana non potrà lavorare durante la primavera e l’estate, periodo in cui si testano i nuovi materiali e si tiene alta la condizione fisica in vista dell’inverno.