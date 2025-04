Ilnapolista.it - Brignone, il medico della federazione Panzeri: «Operiamo subito. L’osso si è rotto in modo significativo»

Andreaè l’ortopedico che si occuperà dell’operazione di Federica. Dal 2019 è PresidenteCommissione Medica FISI (Italiana Sport Invernali). È inoltre membroCommissione Medica FIS (Italiana Sci) e FISNW (Italiana Sci Nautico e Wakeboard). Le sue parole a Sky Sport:«La frattura non è bella ma Federica ha una grande grinta. Come sta Federica? Non bene, ha avuto questa brutta caduta. Si è fatta questa frattura abbastanza importante, arrivata da poco. Abbiamo valutato gli esami e la situazionecute. Abbiamo deciso di andare in sala operatoria. La frattura è impegnativa,si èin. Fortunatamente non si è mai fatta male prima di oggi. Adesso è difficile fare previsioni, dobbiamo capire come riusciamo a ridurre la frattura.