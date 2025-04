Liverpool in colloqui per firmare Lille Striker

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:I giocatori delsi schierano davanti alla partita controad Anfield (foto di Carl Recine/Getty Images)Secondo quanto riferito,sta lavorando a un trasferimento gratuito per l’attaccante diJonathan David, avendo partecipato acon i suoi agenti.Il Canada International è pronto a diventare un agente libero quest’estate, portando molto interesse per lui dai migliori club della Premier League.Secondo Empire of the KOP, ora sembra che ilsia serio contendentiDavid in vista di artisti del calibro di Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Newcastle e West Ham.Spesso non sono i giocatori di qualità come David sono disponibili gratuitamente, quindi al momento c’è una lunga coda per il venticinquenne.