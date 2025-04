Zonawrestling.net - WWE: Miro firma con la compagnia, ma CJ Perry resta fuori dai giochi

Leggi su Zonawrestling.net

è ufficialmente tornato in WWE, ma i fan che speravano in una reunion completa del “Rusev Day” potrebbero dover rimandare i festeggiamenti, perché CJ, alias Lana, non lo seguirà.PWInsider ha confermato all’inizio di questa settimana che, precedentemente noto come Rusev, ha trascorso gran parte della giornata presso la sede della WWE a Stamford, Connecticut, dove ha finalizzato un nuovo accordo con la. Sebbene non sia ancora chiaro quando farà il suo ritorno sullo schermo, la suasegna un momento simbolico per l’ex campione degli Stati Uniti dopo la fine della sua esperienza in AEW all’inizio di quest’anno.Niente reunion: CJnon seguirànel suo ritorno in WWEDurante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fornito un aggiornamento chiave che i fan stavano aspettando: Lana non era presente all’incontro e non è prevista per un ritorno.