Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston 2-6, 6-2, 5-3, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: il francese annulla 5 match point e rimane in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Termina di poco in corridoio il rovescio lungolinea dell’italiano.40-0 Bellissima stop volley diche in precedenza aveva trovato la riga con un dritto steccato30-0 Termina lunga la difesa diche soccombe alle accelerazioni di dritto di15-0 Prima al centro vincente per l’italiano5-3 Gioco: termina lungo il dritto diche in questo game ha avuto 5.A-40 Il colpo delcolpisce il nastro e termina nella metà campo dell’italiano.40-40 Brutta palla corta giocata dalche si consegna all’avversarioA-40 Pizzica la riga esterna la palla corta giocata da40-40 Prima vincente per ilche suisi sta esaltando.40-Aspinge bene sul chop lento giocato da, accelera con l’inside in e chiude con la smorzataSeconda40-40 Ottima risposta diche gioca poi un dritto negli ultimi centimetri di campo forzando l’errore del