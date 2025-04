Ilgiorno.it - La sublime arte di fallire: a Bergamo un Festival esplora l’universo del fallimento (e le mille porte che apre)

, 3 aprile 2025 – Ladi. La 12esima edizione deldi arti performative e cinema Orlando in programma ada sabato 3 a domenica 11 maggioproprio questo tema: il. "significa anche avere esperienza delle falle di un sistema che pretende un solo tipo di successo - dice Elisabetta Consonni, Direttrice del(organizzato da Associazione Immaginare Orlando e Laboratorio 80) -. Ci chiediamo se quelle falle non siano lo spazio fertile per nuove possibilità". Un percorso attraverso 9 luoghi della città Il tema verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature e questa domanda risuonerà in nove diversi spazi della città, dove sono previsti più di 20 appuntamenti tra performance, film in anteprima, laboratori, seminari, installazioni, incontri e feste, con ospiti da Nigeria, Francia, Italia, Norvegia e Stati Uniti e oltre 40 realtà coinvolte.