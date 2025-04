Cinemaserietv.it - Le Cronache di Narnia, Netflix vuole Meryl Streep nel ruolo di Aslan?

potrebbe vestire i panni di, il Grande Leone, nella prossima trasposizione cinematografica de Ledidiretta da Greta Gerwig per. Secondo quanto riportato da Nexus Point News e confermato da Deadline,sarebbe in trattative per il, anche se non è ancora stata estesa alcuna offerta ufficiale. Se confermato, l’adattamento vedrebberappresentato come un personaggio femminile, segnando un cambiamento significativo rispetto alla versione originale di C.S. Lewis, in cuiè un leone maschio simbolico di una figura divina.Sempre secondo Nexus Point News, il film sarà basato su Il Nipote del Mago, il sesto romanzo della serie in ordine di pubblicazione (ma primo cronologicamente), che esplora l’origine del mondo die segue le avventure di Digory Kirke e Polly Plummer.