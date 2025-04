Liberoquotidiano.it - Dall'Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino, in piazza San Pietro il nome del Giubileo

Domenica 6 aprile sono in programma il Gran Premio Costa Azzurra e il Derby dei 4 anni – ANACT Stakes+/ Gran Premio Città di(le tre corse di trotto più importanti della stagione), tutti patrocinatia Città Metropolitana di. Ma ci sarà anche anche la partenza per l'Equiraduno dell'Anno Santo che arriverà direttamente sotto le finestre di Papa Francesco. L'intero progetto, promosso nell'ambito dela Cavallo, prevede tre diversi percorsi: la Via Francigena, la Romea Germanica e la Romea Strata, uniti in un unico grande pellegrinaggio che vedrà confluire centinaia di cavalieri, cavalli e appassionati da ogni parte d'Italia e d'Europa verso la capitale della cristianità. Un cammino di fede, alla ricerca anche di radici, sostenibilità, identità e amore per il territorio.