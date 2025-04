Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin può provarci per il Qatar. Aprilia: “Valutazione positiva”

Bologna, 3 aprile 2025 – Jorgepuòper il gran premio deldi settimana prossima. Il campione del mondo, che ha saltato i primi tre weekend per una duplice frattura alla mano, è sulla via del rientro e i controlli svolti in settimana hanno dato un responso positivo. L’alfiere dipotrebbe dunque tornare in gara a Losail, anche se saranno decisivi i prossimi controlli per dichiararlo fit dalla direzione gara. Si avvicina, dunque, il rientro in pista del campione del mondo in carica che ancora non ha potuto saggiare in gara la sua, affidata momentaneamente a Marco Bezzecchi e Luca Savadori.: “” Un inverno da dimenticare per Jorgeche si è fratturato in diversi punti le mani e il polso sinistro. Prima nei test a Sepang, un high side che lo ha sbalzato dalla moto, poi in allenamento, quando stava cercando di rientrare per le prime gare del campionato.