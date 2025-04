Rolls-Royce Phantom Cherry Blossom | un’opera d’arte su quattro route

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un cliente giapponese ha voluto trasformare un ricordo personale legato all’hanami, la tradizionale osservazione dei ciliegi in fiore, in un’auto unica al mondo: così nasce, un esemplare su misura che celebra la bellezza effimera della natura attraverso arte, artigianato e innovazione. Il progetto ha preso forma tre anni fa, quando .L'articolosuproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?