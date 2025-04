Lanotiziagiornale.it - Da Wall Street all’Ue, nessuno si salva: i dazi di Trump mettono in ginocchio tutti

Il primo effetto deidiè tanto atteso quanto immediato. Nel giorno dopo l’annuncio crollano i mercati: le Borse europee hanno bruciato oltre 422 miliardi, ava persino peggio con già – a seduta non conclusa – oltre 2mila miliardi di dollari bruciati. Solo per Apple sono 274 miliardi andati in fumo, in quello che è il peggior crollo giornaliero della sua storia. Amazon perde 182 miliardi, Nvidia 143.In Europa vanno malei listini, con cali intorno al 3% per Parigi e Francoforte e del 3,6% a Milano. Leggermente meno male va per Londra e Madrid, che chiudono comunque in rosso. Ail Nasdaq fa segnare cali superiori al 4%.Borse, dollaro e petrolio: giornata da incubo dopo iNon solo le Borse, a crollare è anche il petrolio, che cede il 7% scendendo a 66,67 dollari al barile.