M3GAN 2 0 | Più folle più violenta Ecco il trailer!

Dopo la presentazione al CinemaCon di Las Vegas, l’atteso2.0 si è mostrato quest’oggi al popolo della rete con il suo primo.Chi ha apprezzato l’audacia del primo iconico capitolo di certo potrebbe amare anche2.0, e questo perché sin dalle prime immagini delsi mostra più, più violento e chiaramente più divertente. James Wan e Jason Blum sono tornati a collaborare per offrire al pubblico un nuovo iconico prodotto di intrattenimento con l’obiettivo di gettare le basi per un nuovo franchise interamente dedicato al mondo della IA.Il nuovo film è stato scritto e diretto da Gerard Johnstone, nel cast di ritorno dal primo capitolo Allison Williams, Violet McGraw, con Ivanna Sakhno nei panni della bambola IA. Con loro anche Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello, extended edition) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward).