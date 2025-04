Universalmovies.it - Una Battaglia Dopo L’altra | Trailer e data d’uscita in Italia

Warner Bros. Picturesha avviato la campagna promozionale legata all’uscita nelle nostre sale di Una, il nuovo film di Paul Thomas Anderson.Il regista candidato all’Oscar Paul Thomas Anderson si appresta a tornare nelle nostre sale con un film liberamente ispirato al romanzo “Vineland” di Thomas Pynchon, pubblicato nel 1990. La trama di Una(One Battle After Another in originale) ruota intorno alla storia di un ribelle (Leonardo DiCaprio) alle prese con la ricerca di sua figlia. Al suo fianco un alquanto bizzarro maestro di vita (Benicio Del Toro), oltre ad una serie di personaggi che ruotano intorno ad una futura rivoluzione sociale.Paul Thomas Anderson, che firma la regia e la sceneggiatura originale, è anche produttore insieme ai candidati all’Oscar® e al BAFTA Adam Somner e Sara Murphy; Will Weiske è il produttore esecutivo.