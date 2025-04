Lortica.it - Prevenzione truffe incontri formativi nei centri di aggregazione sociale

Prenderà il via il 4 aprile un ciclo didedicato alladellee dei reati contro il patrimonio, organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Gli appuntamenti si svolgeranno neididi Chiassa Superiore, Giotto, Fiorentina, Quarata e Santa Firmina, con l’ultimo incontro previsto per il 6 giugno.Gli, tenuti direttamente dagli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Municipale, offriranno ai cittadini strumenti utili per riconoscere e prevenire i raggiri. Saranno illustrate le tecniche più comuni adottate dai truffatori e verranno forniti consigli pratici per evitare di cadere vittima di frodi, comprese quelle online sempre più sofisticate.