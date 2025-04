Ilgiorno.it - Doppio scippo a Desenzano del Garda, arrestati in flagranza due bergamaschi

del(Brescia), 3 aprile 2025 – Arresto indi reato ieri a Calcinato nella giornata di ieri, 2 aprile. A metterlo a segno sono stati i carabinieri della Compagnia didel. Ad essere stati messi in manette sono stati due presunti scippatori, entrambi originari della provincia di Bergamo di 52 e 43 anni, accusati di aver messo a segno due furti con strappo ai danni nella zona didel. Le vittime sono donne. I militari desenzanesi hanno intercettato la Peugeot 207 nera sulla quale viaggiavano i due uomini. L’auto era stata segnalata poco dopo i due scippi, avvenuti in rapida successione nel centro della città lacustre. Una volta fermata la coppia i militari hanno deciso di perquisire il veicolo. Durante le operazioni i carabinieri non solo hanno trovato due borse per signora e oggetti di proprietà delle donne derubate, ma anche un manganello e un paio di manette.