Spacciavano in monopattino | 5 arresti

Bologna, 3 aprile 2025 –in pieno giorno, già alla mattina, sia cocaina che hashish. Lo facevano in piazza Scaravilli, nella zona universitaria. Ma la squadra mobile della Polizia di Bologna, con il nuovo dirigente Guglielmo Battisti, aveva già iniziato a seguire i movimenti di due diversi gruppi di pusher. E così ha arrestato cinque giovanissimi, tutti stranieri. Nei guai anche un altro giovane immigrato, denunciato. I poliziotti sono intervenuti mercoledì tra le 10 e le 15 dopo varie segnalazioni ricevute e attenzionando il territorio. La squadre mobile ha iniziato così a osservare e pedinare alcune persone. Fino a individuare i momenti esatti dello spaccio. Così ecco il primo gruppo di pusher, composto da due tunisini giovanissimi, di cui uno minorenne. Gli spacciatori si muovevano intra via Zamboni e via Belle Arti con in tasca le dosi da cedere.