Paura ad Amsterdam | auto prende fuoco all’improvviso in piazza Dam Si pensa ad un attentato ma è il gesto disperato di un olandese – Il video

Leggi su Open.online

Quello che ha spaventato la folla giovedì pomeriggio inDam adnon è un atto terroristico ma probabilmente un tentativo di suicidio. La polizia ha arrestato l’uomo, undi 50 anni, con l’accusa di incendio doloso. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, tranne il sospettato. L’ha preso, a causa di un’ esplosione. Neiche circolano sui social media si vede l’uomo uscire dall’abitacolo avvolto dalle fiamme. La polizia interviene spegnendo le fiamme sul suo corpo, prima dirlo in custodia. I precedentiLa scorsa settimana, un uomo ha ferito cinque persone nei pressi diDam in un violento accoltellamento. La polizia ha identificato il sospettato in quell’incidente come un trentenne ucraino della regione orientale di Donetsk, che secondo i procuratori aveva agito con intenti terroristici.