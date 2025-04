Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 3 aprile: Gary Sprake, Mario Nicolini ed altre ricorrenze

C'è un'immagine -anche- sul web relativa alla finale d'andata della Coppa delle Fiere 1970-'71. In questa si vedono alcuni giocatori di Juventus e Leeds che stanno per fare il loro ingresso in campo. L'uomo in maglia verde è Gary Sprake, il quale con gli 'Whites' conquistò vari titoli (compreso quel trofeo): avrebbe compiuto ottant'anni. Il 3 aprile 1955, giorno dell'ultima partita in Serie A e con la maglia della Sampdoria di Corrado Bernicchi, è nato Mario Nicolini (70 presenze nel campionato cadetto tra Brescia e Cremonese). Oggi è inoltre il ventesimo anniversario dalla dipartita di Athos Miniati. Giocò in serie A con Genoa, Livorno -secondo posto alle spalle del Grande Torino nel '43- e Lucchese.