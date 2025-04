Spazionapoli.it - Rivoluzione Napoli, il DS Manna ha già deciso: accadrà in estate

Leggi su Spazionapoli.it

Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato. Sebbene non ci sia nessuna sessione aperta, il club azzurro starebbe già lavorando in vista del futuro. La stagione delprosegue alla grande, con gli azzurri che sono a soli tre punti dall’Inter. Il discorso Scudetto è ancora apertissimo, anche se sarà vietato sbagliare nelle ultime uscite. Intanto, il club azzurro guarda oltre l’attuale campionato e pensa già al futuro. In modo particolare, il DSsarebbe concentrato sul calciomercato. A tal proposito, ci sarebbero diversi nomi sul taccuino del dirigente, ma in modo particolare sono presenti due difensori.Cambia la difesa del: i profili nel mirino diIlguarda oltre la stagione in corso e programma già il futuro prossimo. Il club azzurro, dopo una sessione invernale da dimenticare, sarebbe pronto ad essere padrone in