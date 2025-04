Oasport.it - Curling, Italia travolta dalla Svizzera ai Mondiali: sesta sconfitta, playoff lontanissimi

L’è stata sonoramenteai2025 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). La nostra Nazionale ha alzato bandiera bianca dopo sei end, quando il tabellone recitava il punteggio di 8-3 e dopo che gli elvetici avevano dimostrato una chiara superiorità tecnica. Il quartetto tricolore continua a faticare in questa rassegna iridata e incappa nellasu nove partite disputate, palesando una condizione di forma ben lontana da quella con cui lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo.L’si trova al decimo posto in classifica generale con tre successi all’attivo: per continuare a coltivare qualche flebile speranza di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, riservata alle prime sei classificate (le prime due direttamente in semifinale, le altre quattro ai), era necessario battere i rossocrociati.