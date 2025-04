Ilfattoquotidiano.it - Femminicidi, migliaia di studentesse in corteo alla Sapienza: “Servono formazione e prevenzione”

“Per Ilaria, per Sara, per tutt3”. E, ancora, “se toccano una rispondiamo tutte”. Insono scesi in presidio e indi Roma dopo gli ultimi, quello di Ilaria Sula e di Sara Campanella, uccise negli ultimi giorni a Roma e Messina. Studenti ehanno unito il loro dolore e la loro rabbia in una manifestazione transfemminista. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce” hanno scandito tra i fumogeni mentre qualcuno faceva scritte sull’asfalto. “Oggi non è una giornata di pianto, non è una giornata di festa. È una giornata di lotta”, ha detto una giovane. Tante le voci che si sono alternate per esprimere rabbia, dolore, ma soprattutto il desiderio di un cambiamento.L'articolodiin: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.