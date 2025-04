Metropolitanmagazine.it - Il trailer del revival di Phineas e Ferb: i due fratelli Disney tornano dopo 10 anni

Laha pubblicato il primodeldi, che riporta sul piccolo schermo gli iconici e creativi fratellastri, 10la conclusione della serie originale. Secondo la sinossi ufficiale, “la nuova stagione di ‘’ seguirà i due fratellastri mentre affrontano altri 104 giorni d’estate. Candace è più determinata che mai a far fuori finalmente i suoini mentre il loro ornitorinco domestico, Perry, continua a condurre una doppia vita come l’affascinante Agente P, la cui unica missione è impedire al Dr. Doofenshmirtz di prendere il controllo dell’area dei tre stati“. Nella sua prima stagione, la serie vincitrice di un Emmy ha trasmesso 140 episodi in quattro stagioni dal 2007 al 2015, generando diversi spin-off e film.La serie segue due fratellastri super geniali,, che dedicano le loro vacanze estive alla costruzione di complessi marchingegni e a fantastiche avventure.