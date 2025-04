Napolitoday.it - Si rivolge al medico per un mal di schiena: le viene prescritta la cura per il pene curvo

Leggi su Napolitoday.it

A Napoli alla signora Carmela, afflitta da una lombosciatalgia bilaterale,una ricetta sorprendente, come denuncia in una foto pubblicata sui suoi social l'ex consigliere comunale Raffaele Ambrosino."Le è stato prescritto daldi base un trattamento con onde d’urto per.