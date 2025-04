Ora non ho più dubbi Grande Fratello Jessica Morlacchi e Zeudi | non è ancora finita

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha vinto a sorpresa il. La sua vittoria non era scontata, tra tutti i concorrenti rimasti in gara Helena era quella che sembrava avere più chance. Le ragioni sono diverse, tra queste le genuinità della concorrente che dall’inizio si era messa in luce. Adesso, a microfoni spenti,ha voluto parlare diDi Palma, una delle grandi sconfitte dell’edizione.>>“Aveva ragione Lorenzo”., ora per Shaila cominciano i guai: la foto che la incastraPrima però ha parlato anche dell’addio tra Shaila e Lorenzo. “Penso che purtroppo sarebbecomunque, ma non credevo finisse così.”, raccontaai microfoni di Fanpage.it, riferendosi al momento in cui la ballerina ed ex velina di Striscia La Notizia si è presentata nell’ultima puntata: “Mi ha preso un colpo quando ho visto Shaila entrare durante la finale e fare quel discorso”.