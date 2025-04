Fitch taglia rating Stellantis a BBB

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.30 L'agenziaha abbassato ildida 'BBB+' a 'BBB', mantenendo un outlook stabile. La decisione, si legge in una nota dell'agenzia, riflette il deterioramento delle condizioni di mercato in Nord America e l'aumento dei costi dovuto ai dazi sulle auto. Il gruppo automobilistico dovrà ora affrontare maggiori pressioni finanziarie in un contesto sempre più complesso,con impatti potenziali sulla redditività e sulle strategie di crescita.