Squalifica Bentancur il Tottenham farà ricorso contro le 7 giornate di stop

IlHotspur presenteràlainflitta a Rodrigoper il commento giudicato razzista sul compagno di squadra Son Heung-min. Lo ha reso noto il club di Premier League dopo che l’uruguaiano è statoto per sette partite.aveva negato l’accusa, ma una commissione indipendente l’ha giudicato colpevole e la Football Association ha imposto la sospensione e una multa di 100.000 sterline (126.660 dollari) al 27enne. “Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali”, la frase in questione. Il 27enne centrocampista uruguaiano non tornerà in campo in Inghilterra prima del 26 dicembre e dovrà saltare, tra le altre, le partite di Premier LeagueManchester City, Liverpool e Chelsea.sarà nuovamente disponibile il giorno di Santo Stefano, quando gli Spurs faranno visita al Nottingham Forest.