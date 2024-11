Quotidiano.net - Natale sostenibile, dalle luci dell’albero ai regali: come evitare sprechi

Milano, 20 novembre 2024 –, spostamenti per le vacanze, addobbi e cibo sono alcuni dei principali “capitoli di spesa” per gli italiani nel periodo natalizio. I comportamenti responsabili di ognuno di noi possono fare la differenza e ridurre il proprio impatto sull’ambiente, migliorando quello sul mercato e la società. Altroconsumo ha fotografato la situazione grazie ad una ricerca condotta nella propria community. Con l’arrivo del, infatti, ogni anno assistiamo ad un aumento significativo dei consumi che si traduce anche in un aumento delle emissioni e dei consumi energetici, un maggior impiego di risorse: daiagli addobbi, passando per l'alimentazione e i trasporti. Le scelte che si concentrano durante questo breve periodo sono una efficace sintesi degli impatti che possiamo avere, in negativo o in positivo, sul nostro pianeta e sulle nostre comunità.