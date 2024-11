Donnapop.it - Il dramma della moglie di Raf: la malattia scoperta appena in tempo, ha rischiato la vita

Leggi su Donnapop.it

Gabriella Labate,del cantante Raf, ha scelto di raccontare la sua dolorosa esperienza con ladurante un’intervista a Verissimo. La donna, che ha vissuto unsilenzioso e invisibile, ha svelato di aver scoperto per caso una grave patologia che avrebbe potuto costarle la. “Sento questa sorta di strappo dentro e sentivo che dovevo farmi vedere” ha raccontato Gabriella a Silvia Toffanin, visibilmente provata ma sollevata dalla salvezza.Un fastidio persistente l’ha spinta a sottoporsi a un’ecografia, grazie all’aiuto di un’amica ecografista, che ha immediatamente rilevato qualcosa di anomalo. La diagnosi è stata devastante: una trombosi alla vena cava, la vena che porta direttamente al cuore, ma non solo. La situazione si è rivelata ben più grave: “Mi hanno salvato laper miracolo” ha dichiarato Gabriella, concludendo che se non avesse prestato attenzione ai segnali del suo corpo, oggi non sarebbe qui a raccontare la sua storia.