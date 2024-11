Quotidiano.net - "Coltiviamo nell’acqua: luce naturale, niente parassiti. E le nostre insalate sono il top"

Leggi su Quotidiano.net

Lo scenario è d’impatto: 500 metri quadrati di lattuga, cespi talmente perfetti da sembrare finti. Ma l’insalata non ha solo bella forma e colore vivo: ha gusto, apporto nutritivo e cresce senza antiparassitari. È uno dei prodotti-gioiello della ’CB Molisani’, azienda fondata dall’agricoltore ("preferisco contadino") Pasqualino Fierro, 45 anni e da Pasquale Felice, agrichef, dieci primavere in più del suo socio. Simessi insieme nel 2021, sposando l’idroponica, cioè la coltivazione in acqua anziché nel terreno. Attività che svolgono a Vinchiaturo, poco più di 3000 abitanti, 620 metri di altitudine, in provincia di Campobasso. In sette serre (trea Fossalto, poco lontano) producono fragole, lamponi, ribes, more, mirtilli e fiori commestibili. "Da noi comanda la natura – sottolinea con fierezza Pasqualino Fierro – Frutta e ortaggi crescono grazie all’acqua, che arriva direttamente dalla sorgente e viene riciclata tramite una pompa.