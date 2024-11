Lanazione.it - Campagna di vaccinazione antinfluenzale, sono più di 19mila ad Arezzo

, 20 novembre 2024 – Un lotta per contrastare il virus dell’influenza portata avanti con successo. Dal 1° di ottobre, data di inizio della, ad oggioltre 125 mila i vaccini antinfluenzali somministrati nella Azienda USL Toscana sudest. Di questi oltre 100.000stati eseguiti a soggetti di età pari o superiore a 60 anni secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Numeri importanti per tutelare la salute dei soggetti anziani e dei più fragili considerato che l'infezione da virus dell'influenza può determinare complicanze anche gravi e che larappresenta la più efficace misura di protezione soprattutto se accompagnata da buone norme comportamentali quali l'igiene delle mani e delle vie respiratorie e l'isolamento in presenza di sintomi. Nell’Area Aretina il numero delle vaccinazioni somministrate è stato di oltre 54mila, nell’Area Senese di quasi 38mila e nell’Area Grossetana di oltre 32mila.