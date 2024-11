Dailymilan.it - Calciomercato Milan, prima offerta di Moncada per Samuele Ricci. C’è anche un giocatore

Geoffreysi muove sul frontee ilsta preparando laper. Ecco il pianoIlsta cercando di blindareper la sessione estiva di. Il centrocampista della Nazionale di Luciano Spalletti è un grande obiettivo delle dirigenza del club di via Aldo Rossi, tanto che il direttore tecnico Geoffreyavrebbe preparato lada far recapitare al Torino per cercare di convincere Urbano Cairo a cedere il giocatore.I granata non sono disposti a scendere al di sotto dei 30 milioni di euro, ma in casac’è un fattore che può aiutare. Stiamo parlando di Tommaso Pobega, oggi in prestito al Bologna. Il Diavolo, infatti, vorrebbe inserire il giocatore come contropartita nell’affare, per abbassare il costo e magari portarlo sui 20 milioni.