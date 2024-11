BJK Cup 2024 Italia avanti in finale | Bronzetti batte Hruncakova e conquista il primo punto

Leggi su Sportface.it

L’è ora un passo più vicina al suo quinto trionfo di sempre in Billie Jean King Cup. Nellain corso di svolgimento a Malaga, Luciaporta ilalla squadra capitana da Tathiana Garbin, dopo aver superato con il punteggio di 6-2 6-4 Viktorianel singolare d’apertura. La tennista romagnola è stata giustamente riconfermata dopo la vittoria di due giorni fa su Magda Linette e non stecca anche in quest’occasione in cui era lei la favorita per portare a casa il successo. Prestazione quasi perfetta da parte della classe ’98 azzurra, che ha vissuto soltanto una fase di appannamento nella parte centrale del secondo set. Ma ilha aggiustato tutto, con un parziale che dal 2-4 (15-40) è stato di 17 punti a 2 in favore della nostra rappresentante. Ora tocca a Jasmine Paolini provare a chiudere i conti in una sfida tutt’altro che banale contro una Rebecca Sramkova in gran forma.