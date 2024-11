Amica.it - Versatile ed elegante, il color melanzana ha stregato gli stilisti. Ora conquisterà i nostri cuori (e i nostri guardaroba)

Leggi su Amica.it

Fra tutti ii di tendenza dell’autunno inverno 2024-25 impossibile sfuggire al fascino della nuance che è una sorta di viola che tende al bordeaux. Questa tinta intensa si distingue per la sua capacità di aggiungere raffinatezza ai look, in modo meno0 banale dei classicii neutri. Questa sfumatura è, a livello simbolico, associata alla regalità, alla spiritualità e alla profondità emotiva. Il viola, infatti, è storicamente une prestigioso, riservato alle classi alte e spesso associato a concetti come la saggezza e il potere spirituale. A differenza del viola puro, che può risultare brillante e appariscente, ilè più cupo e caldo, rendendolo una scelta sofisticata e