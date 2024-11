Lettera43.it - Netflix annuncia le serie internazionali del 2025 e il trailer de Il Gattopardo

Cresce l’attesa per l’uscita dellaIl, nuovo adattamento del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa già visto al cinema nel capolavoro Anni 60 di Luchino Visconti. In attesa della data ufficiale, dato che finora si parla solo diha rilasciato il primo teaserdei sei episodi con Kim Rossi Stuart nei panni del protagonista di Don Fabrizio Corbera. Nel cast figurano Benedetta Porcaroli, che sarà Concetta, Saul Nanni e Deva Cassel, che reciterà la parte di Angelica che fu di Claudia Cardinale. Creata da Richard Warlow, vanterà la regia di Tom Shankland per i tre episodi di apertura e l’ultimo, Giuseppe Capotondi per il quarto e Laura Luchetti per il quinto. In arrivo dal Sud America anche il primo adattamento di Cent’anni di solitudine, la terza stagione di Alice in Borderland dal Giappone e l’atteso finale della sudcoreana Squid Game.