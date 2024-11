Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 7-6, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri avanti di misura al penultimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:38 Dopo dieci mani ci sono due stone azzurre in zona punti, una invece per la15:36 Anche in queste prime battute di decimo end laprova la guardia, mentre l’entra subito15:34 Adesso è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo, di tenere botta, di inventarsi il numero. ForzaDECIMO END15 Joel Retornaz c’è! E passa per l’ennesima volta in vantaggio. Dopo nove atti7-6. Ma occhio, perché adesso il martello ce l’hanno loro.15:29 Retornaz c’è e mette la sua stone al centro, più spostata verso l’alto. Laha le mani legate.15:28 Tutt’altro che buono il primo tiro di Mosaner che prova una promozione non particolarmente efficace, rimane una stone azzurra in zona interessante15:26 Altra guardia per la, Mosaner libera la situazione dentro il cerchio con un take-out15:21 Arman libera la visuale, Hardie piazza la guardia.