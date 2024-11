Ilprimatonazionale.it - La7, scontro Pedullà-Terranova: tutta l’isteria dell’antifascismo

Roma, 19 nov – Momenti di dissenso e di un isterico siparietto nella puntata dell’Aria Che Tira di ieri: il programma de La7 condotto da David Parenzo, infatti, è stato teatro del batti e ribatti tra Annalisa, giornalista di Libero ed ex vicedirettrice del Secolo d’Italia, e l’eurodeputato grillino ed ex giornalista del Fatto Quotidiano Gaetano.Il contestoDurante un dibattito sulle dichiarazioni di Mattarella in risposta ai commenti di Elon Musk e sull’aggressione dei collettivi antifascisti ad Azione Universitaria all’Università di Trento,si è infatti dichiarata critica tanto delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica quanto dei collettivi. In un momento di completa onestà, la giornalista di Libero ha infatti apertamente associato l’antifascismo militante alla repressione della libertà di pensiero e alla violenza politica.