Ilveggente.it - Squalifica Sinner, verdetto pesante: annuncio appena arrivato

Leggi su Ilveggente.it

Doping, la sentenza suè chiarissima: è andata così.La presenza dei tifosi a Torino era importante non solo per la macchina organizzativa delle Nitto Atp Finals, che ancora una volta si è mossa in maniera eccellente ed ineccepibile. Era fondamentale che il popolo del tennis accorresse nella città della Mole soprattutto perché il torneo dei Maestri è coinciso con un momento molto delicato della carriera di Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itSanno tutti, ormai, che il numero 1 del mondo è in attesa che il Tas di Losanna si pronunci, una volta per tutte, a proposito della sua difficilissima situazione. Il campione, come noto, è stato accusato di aver fatto uso di sostanze dopanti: l’Itia aveva dimostrato che la contaminazione era avvenuta in maniera del tutto casuale, ma la Wada ha respinto la sentenza del tribunale indipendente e ha presentato ricorso.