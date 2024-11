Napolipiu.com - SKY – Meret-Napoli, accordo vicinissimo: Piccola distanza economica

Leggi su Napolipiu.com

L’estremo difensore azzurro è ad un passo dal prolungamento con il club partenopeo. Novità anche sul rinnovo di Anguissa.Il futuro di Alexsi tinge sempre più d’azzurro. Secondo quanto rivelato dall’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, la trattativa per il rinnovo dell’estremo difensore ex SPAL con ilsarebbe in dirittura d’arrivo.Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: “La priorità del mercato azzurro sono i rinnovi. Persiamo davvero ai dettagli, manca solo unada colmare. Chi parla di 200 mila euro di differenza tra domanda e offerta è ben informato. La sensazione è che l’sia davvero ad un passo”.Non solo, ma anche il futuro di Andrè-Frank Zambo Anguissa sembra ormai delineato.