Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-6 Europei curling femminile in DIRETTA: punto italiano nell’ottavo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIDALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0009:32 Stefania gioca una guardia provando a mettere pressione ad Alina Paetz.09:30 Sempre una stonena aquando mancano gli ultimi due tiri. Tocca dunque a Stefania Constantini.09:28 Intanto la Norvegia ha superato l’Estonia per 9-3. Scandinave che saranno le avversarie del pomeriggio delle azzurre.09:25 Siamo a metà end con una stonena a. Ricordiamo che laavrà a disposizione l’ultima pietra.09:24 Howald spazza via una delle due guardie avversarie per aprire la visuale in vista degli ultimi tiri.09:22 Romei che piazza due guardie con le sue due stone.