La competizione di Cup Tasters in arrivo a Milano: ecco i dettagli dell'evento

Il 20 novembre, la Factory Food Designers di Avolta, parte del gruppo Autogrill, si trasformerà in un palcoscenico di sapori per ospitare la tappa nord del Campionato Italiano di Cup. Questa, promossa dalla Specialty Coffee Association Italy, raduna appassionati e professionisti del caffè per mettere alla prova le loro abilità di degustazione, in un'esperienza che esalta la cultura del caffè Specialty.L'importanza del Campionato Italiano di CupLa gara di Cupè molto più di una semplice: è un evento che celebra l'arte della degustazione del caffè, unendo esperti del settore e amanti della bevanda più diffusa al mondo. I partecipanti, che quest'anno saranno in 20, sfideranno le proprie capacità sensoriali per distinguere le differenti varietà di Specialty Coffee presentate in tazze.