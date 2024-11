Unlimitednews.it - Alemanno “Con Trump presidente possiamo uscire dall’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Yes we can, il vecchio slogan di Barack Obama sarà utilizzato nella nostra campagna perdall’Unione Europea. Non è più un percorso impossibile, ma una reale opportunità dopo l’elezione di Donalddegli Stati Uniti e la nascita dei Brics nel mondo multipolare. Ma è anche una necessità, perchè la nuova austerità imposta dalla Germania, la transizione green, gli ostacoli al rimpatrio dei migranti irregolari, l’ostinazione nel continuare la guerra in Ucraina, i dazi che saranno imposti da Usa e Cina contro la Ue, rischiano di trascinare l’Italia in una irreversibile crisi economica, politica e finanziaria. Per questo noi lanciamo un appello aldel Consiglio, al Governo e al Parlamento per aprire una vertenza complessiva con le istituzioni dell’Unione Europea, sull’esempio del rebate di Margaret Thatcher nel 1984.